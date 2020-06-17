НАТО усилит системы ПВО и ПРО, чтобы противостоять России

НАТО на саммите министров решила усилить системы ПВО и ПРО, чтобы противостоять ядерной угрозе со стороны России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу альянса Йенса Столтенберга.

«Мы решили укрепить общие системы ПВО и ПРО», — сказал Столтенберг, перечисляя меры по противостоянию России.

Глава НАТО также назвал поведение России «дестабилизирующим и опасным». Он также подчеркнул, что организация не стремится зеркально отвечать России и не будет размещать новые ракеты в Европе.

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