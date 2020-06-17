МИД РФ назвал политическим решение о присвоении статуса партнера НАТО Украине

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что статус был присвоен по политическим причинам.

Кроме того, в МИДе выразили мнение, что такое решение является поощрением «деструктивного курса» украинских властей. Официальный представитель добавила, что решение о присвоении статуса партнера НАТО принято на фоне «открытого саботажа» в отношении выполнения Минских соглашений Киевом, поскольку страна «продолжает вести войну в Донбассе».

По ее мнению, альянс в реальности занимается «демонстрацией своей незаинтересованности в урегулировании внутриукраинского конфликта».

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