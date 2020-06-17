Истребители США сопроводили российские Ту-95МС у границы РФ

Истребители Военно-воздушных сил США во второй раз за неделю сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС, выполнявших плановый полет близ границы России и Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что российские самолеты пролетели над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Полет длился около 11 часов.

На отдельных этапах маршрута самолеты РФ сопровождали американские истребители F-22.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты российских летчиков выполняются «в строгом соответствии с международными правилами».

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