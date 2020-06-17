КНДР направит военных в район Кэсона на границе с Южной Кореей

Власти КНДР перебросят военные подразделения в район на границе с Южной Кореей, где находится Кымгансанский туристический комплекс и город Кэсон. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя генштаба Корейской народной армии (КНА).

По словам представителя генштаба КНА, военнослужащие будут направлены в данный район для выполнения оборонительных мероприятий от возможных действий Сеула.

Он также добавил, что Пхеньян планирует вновь проводить все виды военных учений у границы с Южной Кореей.