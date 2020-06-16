Статус партнерства Украины с НАТО не приближает ее вступление в альянс

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что предоставление Украине статуса партнера Североатлантического альянса не означает вступление страны в НАТО, но и не исключает его, цитирует ТАСС.

«Статус партнера НАТО с расширенными возможностями не является альтернативой возможности вступления», — отметила она.

По ее словам, Украина сможет вступить в альянс, «когда придет время». Хатчисон также пообещала, что альянс и США всегда будут поддерживать территориальную целостность Украины.

О том, что Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, стало известно от главы украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы 12 июня.

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