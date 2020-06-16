В День ВМФ в Волгограде памятником станет бронекатер, поднятый со дна Волги

Речной бронекатер БК-31, который затонул в 1942 году во время Сталинградской битвы, откроют в качестве памятника в Волгограде в День Военно-Морского Флота, 26 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя частного военно-исторического музея «Наследие» и главу Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Виктора Василевского.

Он рассказал, что бронекатер станет частью современного музейно-выставочного комплекса, посвященного морякам Волжской военной флотилии.

БК-31 является уникальным экспонатом Великой Отечественной войны, отметил Василевский, пояснив, что всего было изготовлено семь кораблей данной серии, и до момента подъема судна данная серия считалась полностью утраченной.

В ходе поисковых работ были найдены также останки 11 человек, предположительно, членов экипажа, добавил Василевский.