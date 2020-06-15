Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Пентагоне отметили, что два бомбардировщика вылетели с авиабазы Минот в штате Северная Дакота.
В военном ведомстве уточнили, что летательные аппараты проводили детальные полеты над Балтийским регионом в ходе миссии НАТО и военно-морских учений BALTOPS-2020.
Там также добавили, что полет бомбардировщиков прошел над латышской и эстонской столицами Ригой и Таллином.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Заставили уйти: истребители России перехватили B-1B Lancer США
— Самолеты ВВС США совершили полет вблизи Дальнего Востока
— В сети появилось видео полета российского Ил-38 возле американского авианосца