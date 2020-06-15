Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Пентагоне отметили, что два бомбардировщика вылетели с авиабазы Минот в штате Северная Дакота.

В военном ведомстве уточнили, что летательные аппараты проводили детальные полеты над Балтийским регионом в ходе миссии НАТО и военно-морских учений BALTOPS-2020.

Там также добавили, что полет бомбардировщиков прошел над латышской и эстонской столицами Ригой и Таллином.

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