Обломки упавшего американского истребителя F-15 нашли в Северном море
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В Северном море у берегов Британии были найдены обломки упавшего американского истребителя F-15. Об этом сообщает ТАСС.
Обломки были обнаружены в рамках поисковой операции. На данный момент ведется работа по их извлечению.
Авиабаза Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк уточняет, что пилот истребителя не был найден, проводится операция по его поискам.
Ранее истребитель США McDonnell Douglas F-15 Eagle упал во время учебно-транспортного полета близ побережья графства Йоркшир.
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