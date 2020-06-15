Обломки упавшего американского истребителя F-15 нашли в Северном море

В Северном море у берегов Британии были найдены обломки упавшего американского истребителя F-15. Об этом сообщает ТАСС.

Обломки были обнаружены в рамках поисковой операции. На данный момент ведется работа по их извлечению.

Авиабаза Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк уточняет, что пилот истребителя не был найден, проводится операция по его поискам.

Ранее истребитель США McDonnell Douglas F-15 Eagle упал во время учебно-транспортного полета близ побережья графства Йоркшир.

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