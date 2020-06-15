Российские истребители «перехватили» над Балтикой бомбардировщики США
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Минобороны выслало истребители Су-27 для сопровождения над Балтийским морем американских стратегических бомбардировщиков В-52H и самолетов-разведчиков НАТО, передает РИА «Новости».
«Нарушения государственной границы РФ допущено не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что движение самолетов было обнаружено силами по ПВО Западного военного округа.
Иностранная авиация выполняла полеты над Балтийским морем в рамках учений НАТО «Балтопс-2020».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США рассказали, почему России стоит опасаться вторжения НАТО
— Самолеты США и Франции провели разведку у границ России