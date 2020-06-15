Российские истребители «перехватили» над Балтикой бомбардировщики США

Минобороны выслало истребители Су-27 для сопровождения над Балтийским морем американских стратегических бомбардировщиков В-52H и самолетов-разведчиков НАТО, передает РИА «Новости».

«Нарушения государственной границы РФ допущено не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что движение самолетов было обнаружено силами по ПВО Западного военного округа.

Иностранная авиация выполняла полеты над Балтийским морем в рамках учений НАТО «Балтопс-2020».

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