Военный парад в Волгограде проведут без зрителей

В Волгограде власти приняли решение о проведении военного парада в честь Победы в Великой Отечественной войне без зрителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В администрации уточнили, что количество гостей, которые будут присутствовать на торжественном мероприятии, будет ограниченным.

Собеседник агентства отметил, что на памятном концерте, который пройдет на Мамаевом кургане 24 июня, также не будет зрителей. Россияне смогут посмотреть музыкальное выступление во время трансляции по телевидению.

Ранее власти Волгограда продлили режим карантина на фоне пандемии коронавируса до 23 июня.

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