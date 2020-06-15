Военные из Белоруссии прибыли в Москву для участия в параде Победы

Военнослужащие из Белоруссии прибыли в Москву для участия в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя минобороны республики Наталью Гаврусик.

Отмечается, что на мероприятии примет участие сводная рота почетного караула. Всего по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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