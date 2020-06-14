Тренировка экипажей боевых машин к параду Победы пройдет в Москве

Пешая тренировка экипажей боевых машин, участвующих в параде Победы, пройдет на Красной площади. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

В ходе тренировки механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования колонны техники для изучения маршрута, указано в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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