Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового вооружения

Россия с большой вероятностью будет обладать средствами борьбы с гиперзвуковым оружием к тому моменту, когда оно появится у других стран, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Об этом сообщает портал Вести.Ru.

В настоящее время Россия является единственной страной, обладающей гиперзвуковым оружием, напомнил глава государства.

Кроме того, по словам Путина, на данный момент ни у одного государства нет способа противодействовать гиперзвуковым ракетам из-за их высоких скоростей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Нет ни у одной страны»: Путин рассказал об оружии России

— Россия вошла в пятерку стран по наибольшим объемам затрат на оборону

— COVID-19 быстрее: Пентагон не успевает перейти на гиперзвук