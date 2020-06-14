Патриарх Кирилл заявил, что сам будет настоятелем главного храма ВС России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сам будет настоятелем главного храма Вооруженных сил России — собора Воскресения Христова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», — сказал.

Храм был построен в Кубинке Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его открытие изначально должно было быть приурочено ко Дню Победы, однако церемонию пришлось перенести из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

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