На Филиппинах двое полицейских убиты в ходе атаки боевиков

Члены террористической группировки «Абу Сайяф», которая присягнула на верность террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)* атаковали полицейский участок, расположенный в провинции Сулу на юге Филиппин. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местного чиновника.

По его словам, в результате нападения погибли двое сотрудников правоохранительных органов, еще двое ранены.

Члены «Абу Сайяф» действуют в прибрежных водах моря Сулу, где берут в заложники иностранных туристов. Террористы группировки также устраивают публичные расправы над захваченными в плен при отказе выплатить требуемую сумму выкупа.