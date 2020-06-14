Минобороны Южной Кореи ответило на угрозы КНДР

Министерство обороны Республики Корея «пристально следит» за действиями армии Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) после угрозы северокорейской стороны о «следующем шаге» в отношении Сеула. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление южнокорейского министерства.

Высшие должностные лица Южной Кореи уже провели экстренную встречу, на которой обсудили угрозы Пхеньяна, указано в заявлении. Отмечается, что Сеул готов отреагировать на любое развитие ситуации.

При этом южнокорейская сторона призывает КНДР соблюдать военные соглашения двух сторон.

Ранее первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что КНДР в ближайшее время предпримет «следующий шаг» в отношении Сеула.

До этого руководство КНДР приняло решение разорвать связи с Сеулом. Формальной причиной стало распространение южнокорейскими активистами листовок с антисеверокорейским содержанием.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула

— МИД РФ выразил сожаление в связи с заявлением КНДР о разрыве контактов с Южной Кореей

— Сеул призвал КНДР сохранить каналы связи между странами