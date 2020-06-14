В Москву передислоцировали технику для участия в параде Победы

Механизированная колонна, которая будет участвовать в параде Победы на Красной площади 24 июня, переброшена из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что речь идет о 190 единиц колесной боевой техники, которая совершила марш на расстояние более 60 км.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Площадку для участвующей в параде Победы техники подготовили в Москве

— Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы