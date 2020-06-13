Почти 120 российских военных за сутки вылечились от коронавируса

В России за сутки от коронавируса вылечились 118 военных, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минобороны.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 118 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число выздоровевших военных увеличилось почти до пяти тысяч. С медицинского контроля врачи сняли почти 13 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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