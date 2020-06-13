Трамп: военные США перестанут «восстанавливать другие страны»

Американские военные больше не будут «восстанавливать другие страны» и решать чужие конфликты, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест Пойнт, трансляция которого велась на сайте Белого Дома.

Основной задачей американских военных является защита Соединенных Штатов от внешних врагов, отметил Трамп.

США не являются «полицейскими этого мира», подчеркнул глава государства. По его словам, Соединенные Штаты «заканчивают эру бесконечных войн».

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