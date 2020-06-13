В Москве ограничат работу аэропортов на время репетиций авиапарада
В Москве ограничат работу международных аэропортов на время репетиций и авиапарада в честь дня Победы — 15, 20 и 24 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.
«Для проведения генеральной репетиции над Москвой и непосредственно воздушной части Парада 20 и 24 июня также будет установлен временный режим использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ограничения необходимые для обеспечения безопасности в воздушном пространстве.
В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.
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