В Москве ограничат работу аэропортов на время репетиций авиапарада

В Москве ограничат работу международных аэропортов на время репетиций и авиапарада в честь дня Победы — 15, 20 и 24 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

«Для проведения генеральной репетиции над Москвой и непосредственно воздушной части Парада 20 и 24 июня также будет установлен временный режим использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ограничения необходимые для обеспечения безопасности в воздушном пространстве.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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