Названо самое мощное оружие России в Арктике

В издании National Interest специалист Калеб Ларсон назвал российские ледоколы самыми мощным оружием в Арктике.

По мнению автора статьи, Россия стремится «захватить» арктический регион, и осуществить это ей помогут ледоколы типа «Арктика».

Он обратил внимание на то, что у этого ледокола есть двойной толстый корпус, который позволяет ломать лед, и еще более толстый внутренний, между которыми в качестве балласта используется морская вода.

Ларсон отметил, что «Арктика» — не самый быстрый ледокол, но она способна ломать лед толщиной в три метра.

Также за счет возможности выпуска горячей воды ледокол делает лет тоньше.

«Любой стране, проявляющей интерес к Арктике, придется ломать лед <…>. Победу одержит тот, кто доберется туда первым. А у Москвы есть большие преимущества», — резюмировал Ларсон.

Атомный ледокол «Арктика» был создан в 1970-е годы в СССР. Это первое в истории судно, которое достигло Северного полюса в надводном плавании.

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