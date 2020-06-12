Украина получит от США еще $250 млн военной помощи
Пентагон объявил, что готов выделить Украине еще $250 млн в рамках поддержки безопасности государства и «защиты от российской агрессии», говорится на сайте Минобороны США.
Планируется, что эти деньги пойдут на дополнительное оборудование, закупку снаряжения и обучения с целью укрепления потенциала Украины.
В заявлении также отмечаются успехи украинской стороны в усилении «гражданского контроля над военными», принятии мер по повышению прозрачности и конкуренции в сфере оборонных закупок и оборонного промышленного сектора, в борьбе с коррупцией и реформах структуры военного управления.
«США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в тексте.
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