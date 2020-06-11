Комитет сената США одобрил оборонный бюджет

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, согласно результатам голосования, бюджет составит $740 млрд. В голосовании приняли участие 27 человек, из которых 25 отдали свои голоса за.

Для окончательного утверждения бюджета проект должен пройти голосование полного состава сената, согласование с проектом палаты представителей, а затем его должен подписать президент США Дональд Трамп.

В проект бюджета входит расширение финансирование элементов ПРО и гиперзвукового оружия, а также внесенная на фоне беспорядков поправка сенатора Элизабет Уоррен о переименовании названных именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне военных баз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

США модернизируют ядерный арсенал даже при экономическом спаде

Трамп: названные в честь лидеров Конфедерации базы США не будут переименованы