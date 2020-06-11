МИД РФ обвинил США в «попытке похоронить» ДСНВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что американские представители «пытаются похоронить» Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что эту попытку США реализуют через настаивание на участии Китая в переговорах по вооружениям.

Представитель МИД отметила, что американские власти хотят связать ДСНВ с не имеющими отношения к договору вопросами, в частности «выработать контрольно-ограничительных меры» к военным программам Китая.

«Все это очень похоже на попытки США <…> похоронить договор, но сохранить при этом лицо и переложить ответственность на Россию и КНР», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что США призвали КНР пересмотреть решение не принимать участия в трехсторонних переговорах с Россией по стратегической стабильности. 9 июня официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что КНР не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.

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