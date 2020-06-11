В сирийской Пальмире восстановили уничтоженные во время войны электросети

Уничтоженные боевиками электросети восстановлены в сирийском городе Пальмира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инженера электростанции Васима Саббада.

Электросети города были уничтожены на 90%, отметил Саббад. Он добавил, что работы по восстановлению осложнялись большим количеством неразорвавшихся снарядов, которые могли взорваться в любой момент.

По словам инженера, на данный момент сети полностью восстановлены, электричество есть в каждом жилом доме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— SANA: Сирия отразила воздушную атаку Израиля