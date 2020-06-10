Украинские военные обстреляли ЛНР после 12 дней тишины

ВСУ обстреляли из миномета позиции ополченцев Луганской народной республики после 12 дней тишины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

«Украинская сторона предприняла очередную попытку вооруженной провокации в отношении подразделений Народной милиции ЛНР, стремясь вызвать открытие ответного огня, для последующего обвинения в нарушении режима», — сказал Осадчий.

По данным ЛНР, ВСУ открыли огонь по территориям республики у населенного пункта Логвиново в 19.30 по мск из запрещенного минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета.

Ранее представители ЛНР заявили, что с 29 мая украинская сторона не нарушала режима прекращения огня.

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