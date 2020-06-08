Самолет ВВС США разбился при посадке на военной базе в Ираке
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Принадлежавший военно-воздушным силам Соединенных Штатов самолет потерпел крушение при посадке на военной базе Эт-Таджи в Ираке. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.
Речь идет о военно-транспортном самолете С-130.
Сколько людей было на борту самолета, и о его грузе пока не сообщается.
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