Спецпосланник Трампа подтвердил переговоры с Россией по ядерным вооружениям

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли подтвердил данные о проведении переговоров с российскими представителями по вопросам ядерного вооружения. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что провел консультацию с замглавы МИД России Сергеем Рябковым об организации переговоров по теме ядерного вооружения.

Политик подтвердил данные о том, что к переговорам также были приглашены китайские представители.

«Явится ли Китай и будет ли вести переговоры добросовестно?» — добавил Биллингсли.

Ранее Bloomberg сообщил

о том, что российско-американские переговоры по ядерному вооружению пройдут в Вене 22 июня.