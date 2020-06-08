Bloomberg: США и Россия проведут переговоры по ядерным вооружениям в Вене
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Россия и США проведут переговоры по ядерным вооружениям, которые пройдут в Вене. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство уточняет, что переговоры могут затронуть вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Ожидается, что мероприятие пройдет 22 июня.
Кроме того, США намерены подключить к переговорам китайских представителей.
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