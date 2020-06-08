Bloomberg: США и Россия проведут переговоры по ядерным вооружениям в Вене

Россия и США проведут переговоры по ядерным вооружениям, которые пройдут в Вене. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство уточняет, что переговоры могут затронуть вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ожидается, что мероприятие пройдет 22 июня.

Кроме того, США намерены подключить к переговорам китайских представителей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Предупредили США: что Запад увидел в ядерной доктрине России

— В Кремле оценили желание Трампа подписать ядерный пакт с Россией

— Сенатор США внес на рассмотрение закон о немедленном продлении ДСНВ