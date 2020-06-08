В Минобороны РФ рассказали об эпидемиологической ситуации среди военных

Министерство обороны России рассказало о ситуации с новым типом коронавируса COVID-19 среди военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, число излечившихся от заболевания превысило 4,45 тыс. человек: за прошедшие сутки вылечились 46 пациентов.

Кроме того, среди гражданского персонала министерства излечились от коронавирусной инфекции 463 сотрудника.

При этом, число активных случаев заражения среди военных составляет 1 507 человек, среди студентов военных вузов — 380 выявленных случаев, а среди гражданского персонала — 303 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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