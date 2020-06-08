Столтенберг выразил обеспокоенность сотрудничеством России и Китая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с сотрудничеством России и Китая. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, это может принести последствия для безопасности союзников альянса.

Он также отметил, что НАТО необходимо реагировать на это путем укрепления политических позиций альянса.

Генсек добавил, что в НАТО также обеспокоены тем фактором, что «экономика Китая вскоре станет самой крупной в мире».

Столтенберг также подчеркнул, что альянс не считает Китай своим противником, однако видит, что его подъем оказывает влияние на всемирный баланс сил.

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