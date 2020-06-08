В ВС России ответили Украине после заявления о возможных «ударах» по Сибири

Заявление украинской компании о том, что Соединенные Штаты могут нанести удар в обход российских ЗРК С-400 «Триумф», свидетельствует о незнании принципов организации противовоздушной обороны. Об этом рассказали «Известий» в Воздушно-космических силах России.

Ранее в украинской консалтинговой компании Defense Express заявили, что установленные на воздушном судне крылатые ракеты могут поразить основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири, поскольку они способны преодолевать расстояние в 980 и 1200 километров.

Как отметили в ВС РФ, даже если гипотетические крылатые ракеты будут беспрепятственно запущены из Арктики, то возле заданных целей они все равно встретятся с российскими системами противовоздушной борьбы.

Как уточнили источники, РФ уже обладает средствами, которые позволяют выстраивать гибкую и надежную защиту от крылатых ракет.

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