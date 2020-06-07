В Сирии вблизи российских баз заметили самолет США

Самолет P-8A Poseidon ВМС США совершил разведывательный полет недалеко от российских авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолет вылетел из Италии и приблизился к российским объектам на 40-50 км на высоте шести тыс. м над международными водами Средиземного моря.

Аналогичные полеты выполнялись шесть раз за последние две недели.

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