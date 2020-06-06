В Польше надеются на перевод американских войск из Германии в республику

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил надежду, что американские войска, которые планируется вывести из Германии, направят в Польшу.

«Мы рассчитываем на то, что контингент в Польше будет все время расти», — цитирует Моравецкого РИА «Новости».

Он отметил, что окончательное решение будет принимать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, однако Польша надеется увидеть хотя бы часть войск в республике. Политик намекнул, что американское присутствие необходимо для защиты страны от России.

«Настоящая опасность исходит с восточной границы», — резюмировал он.

Ранее Bloomberg сообщало, что Трамп решил вывести около 9,5 тысячи американских военнослужащих из Германии к сентябрю.

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