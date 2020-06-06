Российские разработчики запатентовали минометный запуск ракет

Специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок, используя минометный старт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент изобретения.

Для того, чтобы осуществить вертикальный запуск с самолета так же, как это происходит на борту субмарин, носителям необходимы специальные пусковые контейнеры.

Разработчики также рекомендуют оснастить носовую часть ракет стабилизационными двигателями, чтобы исключить воздействие на ракету набегающего потока.

По их словам, таким образом самолет сможет атаковать цель ракетами даже со стоянки аэродрома, если будет использовант «холодный» или минометный старт.

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