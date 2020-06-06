Северный флот станет пятым военным округом РФ
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Северный флот станет отдельной военно-административной единицей с 1 января 2021 года. Соответствующий указ с подписью президента России Владимира Путина размещен на сайте Кремля.
Отмечается, что самостоятельное деление будет в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого автономного округа.
В состав Южного военного округа официально войдут Крым и Севастополь.
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