Турецкий военный погиб в сирийском Идлибе

В сирийской провинции Идлиб в результате нападения на медицинский транспорт погиб один турецкий военнослужащий, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Турции.

Отмечается, что по напавшим был произведен ответный удар.

Информации о том, какая группировка совершила нападение, не приводится.

В конце мая в Идлибе прогремел мощный взрыв во время движения турецкого конвоя в районе зоны деэскалации.

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