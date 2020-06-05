Лидер группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба»** уничтожен в Мали

В Мали был уничтожен главарь североафриканского крыла террористической группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (организация запрещена в России). Об этом в своем Twitter написала глава Минобороны Франции Флоранс Парли.

Она сообщила, что в среду, 3 июня, французские вооруженные силы при поддержке партнеров ликвидировали эмира «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» Абдельмалека Друкделя, а также многих его сообщников во время операции на севере Мали.

Министр обороны уточнила, что Друкдель был членом руководящего комитета «Аль-Каиды» и командовал подразделениями боевиков в северной Африке.

«Аль-Каида» является запрещенной на территории России террористической группировкой.

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