В Минске обсуждается продление российской аренды военных объектов

В Минске обсуждаются условия дальнейшего пребывания российских военных объектов внутри страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

«В настоящее время вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Республики Беларусь проходит процедуру внутригосударственного согласования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конечное решение примет правительство.

7 июня 2021 года заканчивается срок соглашений об аренде Россией двух военных объектов в республике. Речь идет о радиоузле «Барановичи» системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ).

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