Фрегат ВМС Франции вошел в акваторию Баренцева моря

Северный флот России начал следить за фрегатом ВМС Франции «Аквитания» в акватории Баренцева моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

По данным центра, это судно оказалось в водах Баренцева моря днем в пятницу, 5 июня.

В начале мая в Баренцевом море была замечена ударная группа кораблей НАТО, состоящая из трех эсминцев ВМС США и британский фрегат.

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