Фрегат ВМС Франции вошел в акваторию Баренцева моря
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Северный флот России начал следить за фрегатом ВМС Франции «Аквитания» в акватории Баренцева моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
По данным центра, это судно оказалось в водах Баренцева моря днем в пятницу, 5 июня.
В начале мая в Баренцевом море была замечена ударная группа кораблей НАТО, состоящая из трех эсминцев ВМС США и британский фрегат.
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