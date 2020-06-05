Военные восстановят обрушившийся мост под Мурманском
Военные инженеры прибыли в Мурманскую область для восстановления обрушившейся части железнодорожного моста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.
К месту проведения доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 и военнослужащие инженерно-саперного подразделения, заявили в министерстве. Там добавили, что к восстановлению моста будут привлечены более 100 военных и 42 единицы специальной военной техники.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области разрушилась часть железнодорожного моста, по которому проходит единственная железнодорожная ветка, соединяющий Мурманск с остальной частью России. При обрушении никто не пострадал.
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