Военные восстановят обрушившийся мост под Мурманском

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Военные инженеры прибыли в Мурманскую область для восстановления обрушившейся части железнодорожного моста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

К месту проведения доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 и военнослужащие инженерно-саперного подразделения, заявили в министерстве. Там добавили, что к восстановлению моста будут привлечены более 100 военных и 42 единицы специальной военной техники.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области разрушилась часть железнодорожного моста, по которому проходит единственная железнодорожная ветка, соединяющий Мурманск с остальной частью России. При обрушении никто не пострадал.

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