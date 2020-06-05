Источник сообщил о подготовке танков «Армата» к экспорту

Российские танки Т-14 «Армата» готовят к экспорту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, в настоящее время ведется работа по определению «экспортного облика» танка. В частности, специалисты определяют, какие элементы следует сохранить лишь в тех версиях «Арматы», которые получат российские военные.

Официальное подтверждение данной информации на данный момент отсутствует.

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