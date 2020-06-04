Индийские военные примут участие в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Индии Николая Кудашева.

По его словам, в настоящее время стороны обсуждают практические аспекты предстоящего мероприятия.

«Предполагается, что в дикторском тексте по время прохода парадного расчета будут отмечены как вклад Индии в победу над фашизмом, так и факт награждения в 1944 году индийских солдат Орденами Красной Звезды», — рассказал дипломат.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России объявил о переносе торжества на 24 июня.

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