Военные из Киргизии поучаствуют в параде Победы в Москве

Военные из Киргизии примут участие в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генеральный штаб вооруженных сил республики.

Парадный расчет нацгвардии Киргизии прибудет в российскую столицу по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу.

Отмечается, что перед вылетом в Москву все военнослужащие сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.

По словам представителя генштаба, гвардейцы продолжали тренировки во время карантина.

«Отличники боевой учебы и строевой подготовки, отобранные для участия в ответственном мероприятии, ежедневно отрабатывали элементы парадного строя с соблюдением санитарных требований», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подтвердил, что приедет на парад Победы в Москве.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России объявил о переносе торжества на 24 июня.

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