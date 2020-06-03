Число военных, вылечившихся от коронавируса, превысило четыре тысячи
За сутки число военных, вылечившихся от коронавируса, увеличилось на 133, превысив четыре тысячи, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
«Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ увеличилась до 4014 человека», - говорится в сообщении.
Отмечается, что коронавирусом болеют 1412 военных.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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