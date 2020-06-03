В Кремле заявили, что РФ никогда не будет инициировать применение ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не станет инициатором применения ядерного оружия, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он напомнил, что об этом четко говорится в стратегии ядерного сдерживания, опубликованной накануне.

«При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия», — подчеркнул представитель Кремля.

Во вторник, 2 июня, президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.

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