В Кремле заявили, что РФ никогда не будет инициировать применение ядерного оружия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не станет инициатором применения ядерного оружия, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он напомнил, что об этом четко говорится в стратегии ядерного сдерживания, опубликованной накануне.
«При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия», — подчеркнул представитель Кремля.
Во вторник, 2 июня, президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
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