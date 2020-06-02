Сенатор США внес на рассмотрение закон о немедленном продлении ДСНВ

В Сенат США был внесен законопроект о немедленном продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США.

Документ был внесен на рассмотрение членом комитета Сената Бобом Менендесом. Об этом сообщается на его сайте.

В законопроекте содержится последовательная стратегия сохранения и наращивания контроля над вооружениями, «которые сдерживают стратегические ядерные силы России».

Также сенатор внес на рассмотрение Сената закон, который запрещает президенту США Дональду Трампу принимать решения, «наносящие ущерб ДСНВ».