Шойгу объявил дату открытия главного храма Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что главный храм Вооруженных сил РФ откроется 22 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Еще одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня», — сказал он.

По словам Шойгу, в День памяти и скорби состоится открытие в подмосковном парке «Патриот» главного храма ВС России и музейного комплекса «Дорога памяти».

Ранее сообщалось, что храм Минобороны должен был открыться 6 мая, однако событие перенесли на более поздний срок из-за коронавируса.

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