Шойгу объявил дату открытия главного храма Минобороны
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что главный храм Вооруженных сил РФ откроется 22 июня. Об этом сообщает ТАСС.
«Еще одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня», — сказал он.
По словам Шойгу, в День памяти и скорби состоится открытие в подмосковном парке «Патриот» главного храма ВС России и музейного комплекса «Дорога памяти».
Ранее сообщалось, что храм Минобороны должен был открыться 6 мая, однако событие перенесли на более поздний срок из-за коронавируса.
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