Военно-морской флот РФ до конца года получит 35 кораблей и судов

В состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца этого года войдут более 30 кораблей и судов. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

По его словам, российский флот получит 35 кораблей и судов различных классов.

Евменов отметил, что в скором времени военно-морской флаг будет поднят на атомном ракетном подводном крейсере «Князь Владимир» и на фрегате «Адмирал флота Касатонов».

Кроме того, будет продолжено серийное строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, патрульных кораблей проекта 22160 для Черноморского флота, малых ракетных кораблей проекта 22800 для Балтийского флота и кораблей противоминной обороны проекта 12700, добавил главнокомандующий ВМФ России.