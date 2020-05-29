Путин поручил договориться с Сирией о передаче недвижимости и акватории

Президент России Владимир Путин поручил договориться с Сирией о передаче российской стороне дополнительного недвижимого имущества и акватории. Распоряжение опубликовано на портале нормативных документов.

Соответствующие переговоры глава государства поручил провести МИД РФ совместно с Минобороны РФ. Дополнительные территории и объекты предназначаются для размещения авиагруппировки ВС России.

По достижению договоренностей ведомства должны подписать от имени России указанный протокол, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера, с одобрения российского правительства.

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